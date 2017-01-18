18 Января 2017 07:25

Ее уникальный голос и неповторимая манера исполнения покорили миллионы людей по всему миру. 55-летие сегодня отмечает Тамара Гвердцители. С юбилеем народную артистку России поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Известная певица родилась в 1962 году в Тбилиси. Ее семья - из древнего грузинского дворянского рода. Гвердцители могла стать оперной певицей, но предпочла эстраду. Свои песни артистка исполняет на 10 языках. Тамара Гвердцители - лауреат многих международных песенных конкурсов и фестивалей.