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55-летие сегодня отмечает Тамара Гвердцители
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18 Января 2017 07:25

55-летие сегодня отмечает Тамара Гвердцители

Ее уникальный голос и неповторимая манера исполнения покорили миллионы людей по всему миру. 55-летие сегодня отмечает Тамара Гвердцители. С юбилеем народную артистку России поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Известная певица родилась в 1962 году в Тбилиси. Ее семья - из древнего грузинского дворянского рода. Гвердцители могла стать оперной певицей, но предпочла эстраду. Свои песни артистка исполняет на 10 языках. Тамара Гвердцители - лауреат многих международных песенных конкурсов и фестивалей.   

 

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