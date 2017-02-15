53-я Мюнхенская конференция по безопасности открывается завтра

16 Февраля 2017 19:04

Сирийский вопрос станет одной из центральных тем на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности. Трехдневный форум открывается завтра. Участие в нем примут более 500 политиков и экспертов со всего мира. В списке обсуждения также ситуация на востоке Украины, противодействие международному терроризму и миграционный кризис в Европе.

А в Бонне сегодня встречаются министры иностранных дел стран "Большой двадцатки". Главная цель саммита – согласование позиций и подготовка к саммиту G20, который состоится в Гамбурге в июле. Будут обсуждаться также вопросы свободной международной торговли, а также борьба с "Исламским государством", миграционный кризис и охрана окружающей среды. Встречу в Бонне будут сопровождать демонстрации антиглобалистов, поэтому еще накануне в городе были усилены меры безопасности.