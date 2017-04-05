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50 миллионов евро за распространение фейковых новостей
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5 Апреля 2017 15:07

50 миллионов евро за распространение фейковых новостей

Именно такой штраф отныне грозит владельцам немецких социальных сетей, которые разместят у себя на страницах лживый и разжигающий ненависть контент. Правительство Германии одобрило соответствующий законопроект. Согласно новому документу, соцсети обязаны удалять фейковые новости и противоречивые комментарии в течение 24 часов после того, как от пользователя поступила жалоба. В случае невыполнения предписания - крупный денежный штраф.

  

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