50 миллионов евро за распространение фейковых новостей

5 Апреля 2017 15:07

Именно такой штраф отныне грозит владельцам немецких социальных сетей, которые разместят у себя на страницах лживый и разжигающий ненависть контент. Правительство Германии одобрило соответствующий законопроект. Согласно новому документу, соцсети обязаны удалять фейковые новости и противоречивые комментарии в течение 24 часов после того, как от пользователя поступила жалоба. В случае невыполнения предписания - крупный денежный штраф.