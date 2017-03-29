500 миллионов долларов за плагиат

29 Марта 2017 19:14

Именно столько придется выплатить Стивену Кингу за хищение чужого сюжета для своих рассказов. Как сообщает телеканал TMZ, в краже интеллектуальной собственности известного писателя обвиняет автор популярных комиксов Стивен Грант. По его словам, главный герой культовой серии книг Кинга "Темная башня" - Роланд Дискейн - скопирован из рисованного персонажа комиксов Рестина Дейна. У героев не только одинаковые инициалы, но и похожие приключения и романтические истории. Они одеваются в похожем стиле и оба квазибессмертны. Сам Стивен Кинг признался, что читал произведения оппонента. Однако в плагиате он себя не винит и выплачивать 500 миллионов долларов не собирается.