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4 человека погибли в результате стрельбы в Орландо
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5 Июня 2017 19:04

4 человека погибли в результате стрельбы в Орландо

4 человека погибли в результате стрельбы в Орландо, США. Нападавший убит. Инцидент произошел сегодня утром в промышленной зоне на Форсайт-роуд. Как утверждают СМИ, стрелял недовольный сотрудник одного из местных предприятий. Отметим, случилось это незадолго до первой годовщины нападения на ночной клуб в Орландо. 12 июня 2016-го погибли 49 человек и более полусотни получили ранения. В истории США это стало самым крупным по числу жертв вооруженным нападением на людей в общественных местах.

  

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