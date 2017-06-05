5 Июня 2017 19:04

4 человека погибли в результате стрельбы в Орландо, США. Нападавший убит. Инцидент произошел сегодня утром в промышленной зоне на Форсайт-роуд. Как утверждают СМИ, стрелял недовольный сотрудник одного из местных предприятий. Отметим, случилось это незадолго до первой годовщины нападения на ночной клуб в Орландо. 12 июня 2016-го погибли 49 человек и более полусотни получили ранения. В истории США это стало самым крупным по числу жертв вооруженным нападением на людей в общественных местах.