46 человек погибли в Эфиопии после схода оползня с мусорной свалки

13 Марта 2017 07:28

Десятки раненых. Инцидент произошел на окраине столицы Аддис-Абебы. Сейчас на месте ЧП идут поисково-спасательные работы. Под завалами все еще могут находиться люди - в момент схода оползня там было полторы сотни человек.