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46 человек погибли в Эфиопии после схода оползня с мусорной свалки
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13 Марта 2017 07:28

46 человек погибли в Эфиопии после схода оползня с мусорной свалки

Десятки раненых. Инцидент произошел на окраине столицы Аддис-Абебы. Сейчас на месте ЧП идут поисково-спасательные работы. Под завалами все еще могут находиться люди - в момент схода оползня там было полторы сотни человек.

  

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