Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>42 погибших в ходе авиаудара по мечети в сирийской деревне Аль-Джина
В мире
RSS
42 погибших в ходе авиаудара по мечети в сирийской деревне Аль-Джина
Скачать Поделиться

17 Марта 2017 12:04

42 погибших в ходе авиаудара по мечети в сирийской деревне Аль-Джина

По меньшей мере 42 человека погибли в ходе авиаудара по мечети в сирийской деревне Аль-Джина в провинции Алеппо. Более сотни человек ранены. Известно, что в результате воздушной бомбардировки здание обрушилось. Часть людей все еще находится под завалами. Все пострадавшие — мирные жители. Какая из конфликтующих сторон нанесла удар по мечети, пока неизвестно.

  

Другие новости

Правый реванш провалился Правы рэванш праваліўся 16.03.2017 21:14 / В мире Правый реванш провалился

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =