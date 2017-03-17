42 погибших в ходе авиаудара по мечети в сирийской деревне Аль-Джина

17 Марта 2017 12:04

По меньшей мере 42 человека погибли в ходе авиаудара по мечети в сирийской деревне Аль-Джина в провинции Алеппо. Более сотни человек ранены. Известно, что в результате воздушной бомбардировки здание обрушилось. Часть людей все еще находится под завалами. Все пострадавшие — мирные жители. Какая из конфликтующих сторон нанесла удар по мечети, пока неизвестно.