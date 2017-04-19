39 задержанных за распространение детской порнографии через WhatsUp

19 Апреля 2017 09:04

39 подозреваемых задержаны в Европе и Южной Америке за распространение детской порнографии через приложение WhatsUp.

В совместной операции, получившей название "Тантал", принимали участие сотрудники испанской национальной полиции, Европола и Интерпола. В результате обысков, которые провели во время задержаний в домах подозреваемых, изъяли сотни устройств с терабайтами материала сексуальной эксплуатации детей. Сейчас полиция ведет поиск пострадавших.