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39 задержанных за распространение детской порнографии через WhatsUp
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19 Апреля 2017 09:04

39 задержанных за распространение детской порнографии через WhatsUp

39 подозреваемых задержаны в Европе и Южной Америке за распространение детской порнографии через приложение WhatsUp.

В совместной операции, получившей название "Тантал", принимали участие сотрудники испанской национальной полиции, Европола и Интерпола. В результате обысков, которые провели во время задержаний в домах подозреваемых, изъяли сотни устройств с терабайтами материала сексуальной эксплуатации детей. Сейчас полиция ведет поиск пострадавших.

  

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