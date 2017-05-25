22 Мая 2017 07:05

По меньшей мере 315 человек умерли от холеры в Йемене за месяц. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Сообщается, что болезнь зафиксирована в 19 из 23 провинций страны. Заражены свыше 30 000 местных жителей. В связи с новой вспышкой этого недуга ВОЗ расценивает ситуацию как крайне тревожную. Всего с октября по май зарегистрировано почти 50 000 случаев холеры. В йеменской столице Сане введен режим чрезвычайного положения.