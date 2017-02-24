30 человек задержаны по итогам вчерашних беспорядков в Париже

24 Февраля 2017 21:15

Накануне студенты, которые собрались на площади Нации, пытались снести полицейские заграждения. После забросали стражей порядка камнями. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Помимо участия в беспорядках, манифестантам инкриминируют ношение масок и скрывающих лица шарфов - по французским законам, за это грозит штраф.

Беспорядки во Франции продолжаются с начала февраля. Они вспыхнули после надругательства местными полицейскими над 22-летним выходцем из Марокко. Его подозревали в торговле наркотиками.