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2 мощных взрыва прогремели в сирийском Дамаске
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11 Марта 2017 15:03

2 мощных взрыва прогремели в сирийском Дамаске

2 мощных взрыва прогремели сегодня в сирийском Дамаске рядом с кладбищем Баб ас-Сагир. Правоохранители уже назвали инцидент терактом. В результате кровавой атаки погибли по меньшей мере 33 человека, еще десятки получили ранения. Жертвами атаки стали местные жители и паломники из Ирана. Кладбище имеет огромное историческое значение для мусульман-шиитов. Пока ни одна из действующих группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

  

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