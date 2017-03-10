2 мощных взрыва прогремели в сирийском Дамаске

11 Марта 2017 15:03

2 мощных взрыва прогремели сегодня в сирийском Дамаске рядом с кладбищем Баб ас-Сагир. Правоохранители уже назвали инцидент терактом. В результате кровавой атаки погибли по меньшей мере 33 человека, еще десятки получили ранения. Жертвами атаки стали местные жители и паломники из Ирана. Кладбище имеет огромное историческое значение для мусульман-шиитов. Пока ни одна из действующих группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.