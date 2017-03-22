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29 марта Лондон официально запустит процесс выхода страны из Евросоюза
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22 Марта 2017 15:04

29 марта Лондон официально запустит процесс выхода страны из Евросоюза

29 марта Лондон официально запустит процесс выхода страны из Евросоюза, сообщают информагентства со ссылкой на британское Министерство по делам Brexit. Страна задействует 50-ю статью Лиссабонского договора, о чем проинформирован председатель Европейского совета Дональд Туск.

Тем временем британская теле- и радиовещательная корпорация "Би-би-си" будет оштрафована и подвергнется санкциям, если не прекратит предвзято освещать события, связанные с выходом Великобритании из ЕС. С таким предупреждением выступил бывший министр культуры Соединенного Королевства, депутат парламента от правящей Консервативной партии Джон Уиттингдейл.

  

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