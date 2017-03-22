22 Марта 2017 15:04

29 марта Лондон официально запустит процесс выхода страны из Евросоюза, сообщают информагентства со ссылкой на британское Министерство по делам Brexit. Страна задействует 50-ю статью Лиссабонского договора, о чем проинформирован председатель Европейского совета Дональд Туск.

Тем временем британская теле- и радиовещательная корпорация "Би-би-си" будет оштрафована и подвергнется санкциям, если не прекратит предвзято освещать события, связанные с выходом Великобритании из ЕС. С таким предупреждением выступил бывший министр культуры Соединенного Королевства, депутат парламента от правящей Консервативной партии Джон Уиттингдейл.