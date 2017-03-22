В мире
22 Марта 2017 15:04
29 марта Лондон официально запустит процесс выхода страны из Евросоюза
29 марта Лондон официально запустит процесс выхода страны из Евросоюза, сообщают информагентства со ссылкой на британское Министерство по делам Brexit. Страна задействует 50-ю статью Лиссабонского договора, о чем проинформирован председатель Европейского совета Дональд Туск.
Тем временем британская теле- и радиовещательная корпорация "Би-би-си" будет оштрафована и подвергнется санкциям, если не прекратит предвзято освещать события, связанные с выходом Великобритании из ЕС. С таким предупреждением выступил бывший министр культуры Соединенного Королевства, депутат парламента от правящей Консервативной партии Джон Уиттингдейл.
Другие новости
22.03.2017 15:08 / В мире Змея на борту американского авиалайнера
22.03.2017 15:06 / В мире Власти Германии объявили о депортации двух уроженцев своей страны
22.03.2017 12:06 / В мире Отставка министра внутренних дел Франции
22.03.2017 12:03 / В мире Минута молчания в Бельгии
22.03.2017 09:09 / В мире В США придумали внедорожник для городских пробок
22.03.2017 08:05 / В мире В Берлине сегодня состоится инаугурация нового лидера ФРГ
22.03.2017 08:03 / В мире Мощное землетрясение в Индонезии
22.03.2017 07:12 / В мире США ввели запрет на провоз на бортах самолетов электронных устройств
22.03.2017 07:10 / В мире На центральном почтамте Крионери в Греции обнаружены посылки-бомбы
22.03.2017 07:07 / В мире Бельгия вспоминает жертв самого крупного за всю историю страны теракта
21.03.2017 19:11 / В мире Пострадавшие и родственники погибших в терактах 11 сентября подали иск против Саудовской Аравии
21.03.2017 19:08 / В мире В ФРГ могут запретить въезд турецким политикам
21.03.2017 15:03 / В мире В США введут запрет на провоз в самолетах электронных устройств
21.03.2017 12:10 / В мире Тюркские народы отмечают Навруз
21.03.2017 12:02 / В мире В Гане экскурсия школьников к водопаду закончилась трагедией
21.03.2017 09:07 / В мире Уникальные способности показали миру золотистые ретриверы из Новой Зеландии
21.03.2017 08:08 / В мире ООН назвала самую счастливую страну мира
21.03.2017 08:06 / В мире В Аргентине самолет кружил над аэропортом из-за отсутствия диспетчеров