Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>23 смертоносных торнадо обрушилось на Средний Запад США
В мире
RSS
23 смертоносных торнадо обрушилось на Средний Запад США
Скачать Поделиться

2 Марта 2017 08:03

23 смертоносных торнадо обрушилось на Средний Запад США

Жертвами стихии стали 3 человека, около 20 пострадали. Разрушены сотни домов, тысячи семей остались без света. Штормовой ветер переворачивал машины, как игрушечные, и валил деревья и линии электропередачи. В штате Миссури смерч был такой силы, что поднял около 20 старых машин в воздух и выбросил их на окружную дорогу. А в Иллинойсе выпал град.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =