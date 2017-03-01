23 смертоносных торнадо обрушилось на Средний Запад США

2 Марта 2017 08:03

Жертвами стихии стали 3 человека, около 20 пострадали. Разрушены сотни домов, тысячи семей остались без света. Штормовой ветер переворачивал машины, как игрушечные, и валил деревья и линии электропередачи. В штате Миссури смерч был такой силы, что поднял около 20 старых машин в воздух и выбросил их на окружную дорогу. А в Иллинойсе выпал град.