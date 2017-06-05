22 пассажира автобуса сгорели заживо в Индии

5 Июня 2017 15:04

19 получили ранения. Трагедия произошла ночью недалеко от города Барели. По предварительным данным, транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с грузовиком, после чего дизельный бак автобуса взорвался. Пламя моментально охватило салон, практически не оставляя шансов на спасение спящим людям. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, однако быстро справиться с огнем не удалось из-за большой интенсивности возгорания. Причины ДТП устанавливаются.