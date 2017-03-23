22 марта навсегда станет траурным днем для британской столицы

23 Марта 2017 21:14

Накануне 22 марта почтили память погибших от террористических атак в Брюсселе. Но теперь этот день навсегда станет траурным и для Лондона. Ответственность за теракт у здания британского парламента взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". 4 человека погибли, ранены 40. Террорист ликвидирован.

Личность виновника вчерашней кровавой драмы установлена. Его имя - Халид Масуд. Известно, что в поле зрения разведслужб из-за экстремистской деятельности он попадал еще несколько лет назад.

Члены британского парламента, полиция Лондона сегодня утром без проволочек приступили к работе, но это утро особенное - полное потрясения и скорби.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Позвольте мне выразить соболезнования погибшим и пострадавшим при теракте. Я также хочу поблагодарить сотрудников полиции и экстренных служб, которые работали на месте совершения преступления, от имени всей страны за то, что они делают, чтобы успокоить общественность и обеспечить безопасность на улицах нашей столицы".

Кровавая террористическая атака произошла в самом сердце Соединенного Королевства - Вестминстерском аббатстве, историческом символе Британии. Здесь всегда многолюдно. Но сегодня сюда стянуты невиданные силы полиции. Жизнь замерла: оцеплены здание парламента и резиденция премьер-министра, остановилось колесо обозрения.

Поднимать уровень террористической угрозы в Лондоне власти не намерены: люди не должны бояться тех, чьи преступные подлые действия имеют целью запугивание и распространение паники. Но настроение у всех без исключения подавленное.

Шармейн Форрестер, медсестра госпиталя Святого Томаса: "Больно и грустно за тех, кто погиб, за тех, кто получил ранения. Это так нелепо. Я видела вчера этих пострадавших, они такие беспомощные. И все мои коллеги просто подавлены".

Почерк нападавшего совпадает с действиями убийцы в Ницце, который на 19-тонном грузовике врезался в толпу людей. Тогда погибли 86 человек.

Здесь небольшой арендованный внедорожник заехал на тротуар моста - он ехал зигзагами, преследуя ничего не понимающих пешеходов. Люди кричали под колесами убийцы. Одна из женщин пыталась увернуться от внедорожника и попала под колеса проезжавшего рядом автобуса. Еще одна прыгнула с моста в реку, она выжила. Мужчина, перепрыгнув через ограду моста, упал не в воду, а на набережную и разбился.

"Своими глазами я видел, где-то пять человек лежали на земле. Никто не понял, что происходит. Он двигался зигзагами, все произошло очень быстро, примерно за 10 секунд".

"Мы были на мосту. Нам показалось, что мы услышали выстрелы, обернулись и увидели автомобиль, который врезался в женщину. Я думаю, что это была женщина, ну, я не на 100 процентов уверена. И я слышала ее крики. И тогда мы снова услышали выстрелы и обернулись, на земле были тела".

Автомобиль доехал до здания парламента и врезался в бордюр. Подоспела полиция. Одного из безоружных стражей порядка злоумышленник дважды успел ударить 20-сантиметровым ножом. 48-летний Кит Палмер, который прослужил в полиции 15 лет, скончался.

Нападавшего пули настигли - его пытались реанимировать, но свои преступные секреты он уже не выдаст.

Марк Роули, глава антитеррористического подразделения полиции г. Лондона: "Полиции известна личность террориста. Однако пока рано называть его имя. Идет расследование, и спецслужбы сейчас пытаются выявить связанных с ним людей, а также возможных сообщников. Все произошедшее зафиксировали камеры наблюдения".

Установлено, что он был британцем и действовал в одиночку. Как подтвердила Тереза Мэй, нападавший попадал в поле зрения разведслужб из-за экстремистской деятельности еще несколько лет назад. Под нынешней акцией подписалось "Исламское государство". По последним данным, полицией задержаны восемь подозреваемых. Готовность оказать поддержку в дальнейшем расследовании выразили США, Германия, Франция, Испания, Бельгия.

22 марта в Брюсселе вспоминали погибших в прошлогодних террористических атаках. Жертвами нападений и взрывов стали свыше 30 человек, более 320 пострадали. Ответственность взяли на себя тоже боевики "Исламского государства".

Франц Тиммерманс, первый вице-председатель Еврокомиссии: "Вы знаете, как сказал Мартин Лютер Кинг: "Ненавистью никогда не победить ненависть, только любовью можно вытеснить ненависть". Если мы будем помнить о погибших и пострадавших год назад, это лучшая помощь..."