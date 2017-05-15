В мире
16 Мая 2017 07:05
22-летний британец остановил вирус-вымогатель
Стало известно имя человека, который остановил вирус-вымогатель, охвативший компьютерные системы 150 стран мира. Это британец Маркус Хатчис. Он работает в Лос-Анджелесе в компании, обеспечивающей кибербезопасность. 22-летней мужчина сказал, что не считает себя героем после проделанной работы. Бороться с вирусами его призвание. Ранее СМИ сообщали о еще одном британце, который остановил распространение вируса WannaCry при помощи домена, который он приобрел за 10 долларов.
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