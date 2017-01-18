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20 января Дональд Трамп произнесет присягу
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18 Января 2017 07:29

20 января Дональд Трамп произнесет присягу

20 января Дональд Трамп, положа руку на Библию, стоя на трибуне перед Капитолием,  произнесет присягу и официально вступит в должность президента США.  Подготовка идет максимально тщательно - от охраны до биотуалетов. Трамп обещал, что инаугурация станет "величайшей в истории", но церемонию, похоже, многие селебритиз и даже сенаторы  собираются бойкотировать. Впрочем, это не влияет на настроения в команде Трампа. Лозунг инаугурационного послания такой же, как и предвыборный слоган: "Снова сделаем Америку  великой!". Что же касается уходящего президента  Барака Обамы, то его вещи уже почти все перевезены в новый дом в Вашингтоне.

 

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