31 Декабря 2016 21:14

Новый год уже наступил. Правда, не везде. С полудня 2017 встречает восточная часть нашего полушария. На очереди вместе с Европой Восточная Африка. Ближе к утру празднования доберутся до обеих Америк. Ровно в 14 часов 1 января Новый год наступит в Американском Самоа. С этого момента вся планета официально будет жить в 2017. Где уже отметили праздник, а где только готовятся зажечь бенгальские огни, расскажет Юрий Козлов.

Самоа - группа небольших островов в Тихом океане. Именно отсюда Новый год начинает свое путешествие по планете. Западная часть архипелага вместе с островом Рождества, который принадлежит Кирибати, встретила 2017, когда в Минске было 13 часов.

А вот населению Восточного, или Американского Самоа повезло куда меньше. Расстояние между островами архипелага всего 120 километров, а вот разница во времени превышает сутки. Граждане Восточного Самоа, конечно, могут поднимать бокалы с шампанским уже сейчас, но достойный повод для этого у них появится только завтра после обеда - по минскому времени.

В 14 часов, когда в Беларуси только начали вскрывать банки с горошком, 2017 пришел в Новую Зеландию и Антарктиду. Спустя еще час в Россию.

Самая большая страна планеты отмечает начало Нового года с соответствующим размахом. Сейчас на Камчатке уже утро первого января, москвичам же еще предстоит встретить 2017, кстати, вместе с белорусами, жители Калининградской области зажгут бенгальские огни часом позже.

В это же время праздник придет в Киев, Ригу, Вильнюс. В 16 по Минску началось грандиозное пиротехническое шоу у здания Сиднейской оперы. Оно по праву считается одним из самых масштабных и красивых на планете. Поспорить с ним по размаху может только фейерверк в Дубае. Но его еще нужно дождаться. Традиционный праздничный дресс-код в Австралии - колпак Санты и купальник. На Зеленом континенте сейчас 26 тепла.

Вслед за Австралией 2017 приходит в Азию. Япония, обе Кореи, Китай и дальше на Запад. К слову, в Стране восходящего солнца Новый год принято отмечать не ночью, а днем первого января. В преддверии праздника японцы посещают храмы и, конечно, рынки. К столу подают в основном морепродукты. И никакого майонеза.

В КНР же основные торжества разворачиваются на пекинской площади Тяньаньмэнь и у Великой китайской стены. Сегодня жители Поднебесной встретили Новый год, что называется, за компанию. По лунному календарю, год Петуха официально придет сюда между 17 января и 19 февраля во время новолуния.

Кстати, традиционными рекордсменами по количеству встреченных 2017 станут обитатели Международной космической станции. Здесь Новый год наступает 16 раз - столько витков станция совершает в сутки вокруг планеты. На борту МКС сейчас находится и наш соотечественник Олег Новицкий. На днях он отправил всем белорусам пожелания огромного земного счастья, а в канун праздника поучаствовал вместе с коллегами в популярном флешмобе "Манекин челлендж".

Только-только 2017 встретили Казахстан, Кыргызстан, Бангладеш. На очереди - Индия, Пакистан, запад Средней Азии. Когда полночь пробьет в Беларуси, Новый год также придет в Турцию, страны Персидского залива, Восточной Африки. Затем праздничная феерия накроет Европу. В два ночи салют озарит небо над Эйфелевой башней, в три - над Биг-Беном. В восемь утра по Минску по 23-метровому шесту на Таймс-сквер в Нью-Йорке спустится знаменитый хрустальный шар, в воздухе рассыпятся конфетти с записанными на них желаниями. Примерно в это же время в шести тысячах километрах к югу - в Латинской Америке - торжества уже будут в разгаре. Новый год, наконец, отправится к заждавшимся жителям Американского Самоа.