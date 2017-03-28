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200 детей иракского Мосула могут стать живым щитом в боевых сражениях
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28 Марта 2017 19:05

200 детей иракского Мосула могут стать живым щитом в боевых сражениях

По информации Daily Mail, именно такое количество маленьких заложников похитила террористическая группировка "Исламское государство". Ранее о возмутительном факте сообщил иракский наблюдательный пункт за правами человека. В то же время премьер-министр Ирака сегодня заявил, что террористы будут уничтожены меньше чем за неделю, потому что "Исламское государство" отступает. По сведениям же Генштаба России, 800 боевиков направились из Мосула к сирийской границе.

  

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