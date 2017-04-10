17-летний гражданин России, задержанный в Осло по подозрению в организации взрыва, свою связь с исламистами отрицает

10 Апреля 2017 09:04

Действия несовершеннолетнего адвокаты объясняют подростковым хулиганством. Арестовали парня в ночь на воскресенье, после того как полиция норвежской столицы обнаружила в центре города и обезвредила взрывное устройство примитивной сборки. В стране повышен уровень террористической угрозы.