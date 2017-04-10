Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>17-летний гражданин России, задержанный в Осло по подозрению в организации взрыва, свою связь с исламистами отрицает
В мире
RSS
17-летний гражданин России, задержанный в Осло по подозрению в организации взрыва, свою связь с исламистами отрицает
Скачать Поделиться

10 Апреля 2017 09:04

17-летний гражданин России, задержанный в Осло по подозрению в организации взрыва, свою связь с исламистами отрицает

Действия несовершеннолетнего адвокаты объясняют подростковым хулиганством. Арестовали парня в ночь на воскресенье, после того как полиция норвежской столицы обнаружила в центре города и обезвредила взрывное устройство примитивной сборки. В стране повышен уровень террористической угрозы.

  

Другие новости

Взрыв в Египте Выбух у Егіпце 09.04.2017 15:05 / В мире Взрыв в Египте

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =