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16-летний Керим Ахметспахик проломил головой 111 бетонных блоков
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28 Марта 2017 09:12

16-летний Керим Ахметспахик проломил головой 111 бетонных блоков

16-летний Керим Ахметспахик из Боснии и Герцеговины проломил головой 111 бетонных блоков. Произошло это за 35 секунд.

Подростку удалось побить мировой рекорд, правда, официальное решение комиссии Книги рекордов Гиннесса, которая наблюдала за происходящим, пока неизвестно.

  

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