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15 человек считаются пропавшими без вести в результате обрушения дома в столице Кении
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13 Июня 2017 15:10

15 человек считаются пропавшими без вести в результате обрушения дома в столице Кении

За несколько часов до происшествия жильцы 7-миэтажки заметили трещины и сообщили об этом местным властям. Была организована срочная эвакуация. Позже дом все же рухнул. На месте ЧП работают спасательные службы и медики.
  

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