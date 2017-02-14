14 февраля во всем мире отмечают День влюбленных

14 Февраля 2017 19:06

Сегодня - особый день для выражения чувств: 14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина или День влюбленных: признаются в любви, пишут записки, дарят друг другу подарки, делают приятные сюрпризы.

Так, например, в Хорватии трое парашютистов отправились к острову Галешняк у побережья Адриатического моря, чтобы совершить романтический прыжок. Остров известен благодаря своей форме в виде сердца.

А в Японии праздник влюбленных совпал еще и с Днем мужчин. По традиции, в этот день девушки дарят "гири чоко" ("обязательный шоколад") всем мужчинам, с которыми знакомы. А шоколад "хонмей" ("шоколад с преимуществами") преподносят только любимому мужчине. В местных магазинах в эти дни небывалый спрос на сладости и сувениры. По предварительным подсчетам, на подарки родным и близким японцы уже потратили больше миллиарда долларов.