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20 Января 2017 21:24

13 выживших удалось спасти из-под обломков отеля в Италии

Их вырвали из снежного плена. 13 выживших удалось спасти из-под обломков горного отеля в итальянской провинции Абруццо. Главная проблема в том, что спасатели слишком долго добирались до места трагедии на лыжах без полного комплекта оборудования. Только сегодня в район прибыли 5 вертолетов, которые и привезли все необходимое для завершения операции. В здании на момент трагического происшествия, по последним данным, находились 34 человека. Официально сейчас подтверждена гибель четырех человек. Напомним, лавину накануне спровоцировал ряд подземных толчков.