12 человек пострадали на пожаре в пригороде Парижа

12 Июня 2017 08:05

Накануне неизвестные бросили в помещение ресторана бутылку с зажигательной смесью. Двое госпитализированы с сильнейшими ожогами. Еще десять человек (шестеро из которых – полицейские) пострадали. Сотрудникам пожарной службы уже удалось потушить огонь. По одной из версий, причиной возгорания стала попытка ограбления.