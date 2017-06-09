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12 человек пострадали на пожаре в пригороде Парижа
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12 Июня 2017 08:05

12 человек пострадали на пожаре в пригороде Парижа

Накануне неизвестные бросили в помещение ресторана бутылку с зажигательной смесью. Двое госпитализированы с сильнейшими ожогами. Еще десять человек (шестеро из которых – полицейские) пострадали. Сотрудникам пожарной службы уже удалось потушить огонь. По одной из версий, причиной возгорания стала попытка ограбления.

  

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