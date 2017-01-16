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16.01.2017 12:21 / Спорт Александра Саснович проиграла в первом матче основного раунда "Австралиан Оупен"
16.01.2017 12:19 / Спорт Кайса Макарайнен выиграла гонку преследования в Рупольдинге
16.01.2017 12:16 / Спорт Мужская сборная Беларуси по гандболу переиграла команду Саудовской Аравии
16.01.2017 12:12 / Общество В Беларуси перекрыт канал незаконной миграции
16.01.2017 12:05 / В мире Появилось видео с места крушения "Боинга 747" "Турецких авиалиний" в Кыргызстане
16.01.2017 12:00 / Президент Официальный визит в Египет: день второй
16.01.2017 09:12 / Необычное происшествие в Великобритании
16.01.2017 09:08 / Репетиция инаугурации нового президента США прошла в Вашингтоне
16.01.2017 09:06 / В мире В России сегодня пройдут похороны большинства погибших в результате авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем
16.01.2017 09:04 / В мире Турецкий "Боинг-747" в Бишкеке мог не вписаться в посадочную полосу из-за сильного тумана
16.01.2017 09:02 / Президент Продолжается официальный визит Президента Беларуси в Египет
16.01.2017 08:20 / В мире Власти Чехии выясняют причины обрушения крыши нового спорткомплекса
16.01.2017 07:16 / Культура Народный артист Беларуси Леонид Захлевный сегодня отмечает 70-летие
16.01.2017 07:14 / Общество Начальник управления высшего образования Министерства образования сегодня станет гостем онлайн-конференции
16.01.2017 07:12 / Общество Премьера проекта "История милиции в лицах" сегодня в 21:45
16.01.2017 07:10 / Общество Ток-шоу "Форум" смотрите сегодня вечером
16.01.2017 07:06 / В мире Конференция в Париже призвала к созданию независимого палестинского государства
16.01.2017 07:04 / В Бишкеке грузовой самолет потерпел крушение при заходе на посадку
16.01.2017 07:04 / В мире В Минске сегодня пройдет первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы
16.01.2017 07:02 / Президент Беларусь и Египет подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах
15.01.2017 21:50 / Главный эфир Эксперты пытаются оценить 8 лет президентства Обамы
15.01.2017 21:42 / Главный эфир Первый гимн милиции в исполнении ансамбля МВД
15.01.2017 21:37 / Общество "История милиции в лицах". За кулисами фильма
15.01.2017 21:36 / Главный эфир Проект АТН при поддержке Министерства внутренних дел Беларуси "История милиции в лицах"
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