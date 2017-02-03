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04.02.2017 15:38 / Краіна Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы
04.02.2017 15:36 / Краіна Три города Витебской области попали в топ-5 интересных мест для туристов
04.02.2017 15:32 / Краіна Полоцк официально стал новой молодежной столицей Беларуси
04.02.2017 15:30 / Краіна Дайджест культурных новостей
04.02.2017 15:28 / Краіна Мирский замок на этой неделе пополнили новые экспонаты
04.02.2017 15:26 / Краіна Брест готовится к своему тысячелетию
04.02.2017 15:23 / Краіна Не просто маршрут, а история
04.02.2017 15:21 / Справки, документы и даже оплата услуг - все в одном здании
04.02.2017 15:19 / Краіна У жителей агрогородка Лапичи есть нарекания на работу местной больницы
04.02.2017 15:17 / Краіна Ночные гонки бесправника с шестью экипажами ГАИ
04.02.2017 15:15 / Краіна В Могилеве новый облик приобретут еще несколько мостов
04.02.2017 15:05 / Общество Проверка боеготовности Вооруженных сил Беларуси продолжается
04.02.2017 15:04 / В мире В Польше вблизи города Свидниця столкнулись 24 автомобиля
04.02.2017 15:03 / В мире На юго-западную часть Франции обрушился ураган
04.02.2017 15:02 / Спорт Во Дворце тенниса играют белорусы и румыны. Прямую трансляцию ведет "Беларусь 5"
04.02.2017 15:01 / Общество Большой разговор с Президентом. Комментарий министра образования
04.02.2017 12:29 / Спорт Станислав Гладченко взял серебро в лыжной акробатике
04.02.2017 12:26 / Общество Звуки немого кинематографа в режиме реального времени
04.02.2017 12:22 / ЧП Водитель авто вылетел за пределы дороги в попытке уйти от сотрудников ГАИ
04.02.2017 12:17 / В мире На главную автомагистраль Дубая упал башенный кран
04.02.2017 12:14 / В мире Ушел из жизни Георгий Тараторкин
04.02.2017 12:11 / В мире В центре Луганска взорвался автомобиль
04.02.2017 12:08 / В мире Республиканцы потребовали ужесточить правила проведения акций протеста в США
04.02.2017 12:05 / Президент За Большим разговором с Президентом с большим интересом следили во всем мире
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