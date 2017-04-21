Жители деревень у Беловежской пущи играли в хоккей еще в 17 веке

26 Апреля 2017 07:23

Об этом свидетельствуют подлинные экспонаты. Два деревянных конька, которым более ста лет, хранятся в музее народного быта и ремесел в национальном парке. Раритетные экспонаты принадлежали разным хозяевам и были найдены четыре года назад во время этнографической экспедиции. Клюшки наши предки делали из можжевельника, шайбу - из твердых пород дерева. Один конек был передан Федерации хоккея Беларуси.





Ольга Владимирова, ведущий специалист Федерации хоккея Беларуси: "Беларусь совместно с Латвией подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. И вот этот замечательный экземпляр, конек, который свидетельствует о том, что уже в 17 веке в Беларуси не просто катались на коньках, но и играли в хоккей, мы покажем всему миру".





Увидеть предка современных коньков смогут участники конгресса Международной федерации хоккея, который 19 мая пройдет в Кельне. Тогда и станет известно место проведения турнира 2021 года.