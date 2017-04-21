Жители деревень у Беловежской пущи играли в хоккей еще в 17 веке

Спорт
26 Апреля 2017 07:23
Жители деревень у Беловежской пущи играли в хоккей еще в 17 векеОб этом свидетельствуют подлинные экспонаты. Два деревянных конька, которым более ста лет, хранятся в музее народного быта и ремесел в национальном парке. Раритетные экспонаты принадлежали разным хозяевам и были найдены четыре года назад во время этнографической экспедиции. Клюшки наши предки делали из можжевельника, шайбу - из твердых пород дерева. Один конек был передан Федерации хоккея Беларуси.
Ольга Владимирова, ведущий специалист Федерации хоккея Беларуси: "Беларусь совместно с Латвией подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. И вот этот замечательный экземпляр, конек, который свидетельствует о том, что уже в 17 веке в Беларуси не просто катались на коньках, но и играли в хоккей, мы покажем всему миру".
Увидеть предка современных коньков смогут участники конгресса Международной федерации хоккея, который 19 мая пройдет в Кельне. Тогда и станет известно место проведения турнира 2021 года.
Другие новости
25.04.2017 21:31 / Спорт Международные гости дали высокую оценку молодежному чемпионату Европы по фехтованию в Минске
25.04.2017 12:13 / Спорт Илья Ивашко в 1/16 финала турнира в Наньнине проиграл австралийцу Джордану Томпсону
25.04.2017 12:09 / Спорт Женская сборная Беларуси по теннису занимает второе место в командном рейтинге Кубка Федерации
25.04.2017 09:21 / Спорт В Минске сегодня завершается молодежный чемпионат Европы по фехтованию
24.04.2017 21:23 / Спорт Наши саблистки взяли бронзовую медаль в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию
24.04.2017 21:06 / Спорт Финал теннисного турнира состоится в Минске 12 ноября
24.04.2017 15:03 / Спорт Накануне с триумфом вернулась домой белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая
24.04.2017 15:00 / Спорт Финал Кубка Федерации пройдет в Минске
24.04.2017 12:07 / Спорт "Цмокі-Мінск" завершают сезон в Единой лиге ВТБ поражением
24.04.2017 12:06 / Спорт Белорус Станислав Божков - победитель велогонки "Тур Мерсина"
24.04.2017 09:10 / Спорт Сборная Беларуси по хоккею среди игроков до 18 лет в мировой элите
24.04.2017 09:03 / Спорт В Минске продолжается чемпионат Европы по фехтованию среди молодежи
24.04.2017 09:01 / Спорт Женская сборная Беларуси по теннису в финале Кубка Федерации
23.04.2017 16:50 / Спорт Белорусские теннисистки вышли в финал Кубка Федерации. Поздравляем!
23.04.2017 15:14 / Спорт В шаге от выхода в финал Мировой группы Кубка Федераций
23.04.2017 14:00 / Спорт Белорусские теннисистки вышли вперед в матче против Швейцарии
23.04.2017 12:10 / Спорт Минская "Чижовка-Арена" принимает полуфинал Мировой группы теннисного Кубка Федераций
22.04.2017 21:43 / Спорт Трудная дорога в финал
События
21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)