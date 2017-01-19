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Женской индивидуальной гонкой в Антхольце стартует шестой этап Кубка мира по биатлону
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19 Января 2017 15:28

Женской индивидуальной гонкой в Антхольце стартует шестой этап Кубка мира по биатлону

Женской индивидуальной гонкой на 15 километров в итальянском Антхольце сегодня стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Под 28-м номером на дистанцию отправится Надежда Скардино. Дарья Домрачева покинет стартовый створ 35-й, Ирина Кривко - 39-й, Дарья Юркевич 67-й, а Надежда Писарева - 94-й. Прямую трансляцию начнет в 16:15 начнет телеканал "Беларусь 5".

  

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