Женской индивидуальной гонкой в Антхольце стартует шестой этап Кубка мира по биатлону

19 Января 2017 15:28

Женской индивидуальной гонкой на 15 километров в итальянском Антхольце сегодня стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Под 28-м номером на дистанцию отправится Надежда Скардино. Дарья Домрачева покинет стартовый створ 35-й, Ирина Кривко - 39-й, Дарья Юркевич 67-й, а Надежда Писарева - 94-й. Прямую трансляцию начнет в 16:15 начнет телеканал "Беларусь 5".