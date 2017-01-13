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Женским спринтом продолжится сегодня этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
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14 Января 2017 09:25

Женским спринтом продолжится сегодня этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Первой из наших спортсменок на дистанцию 7,5 километра отправится Кристина Ильченко - у нее второй стартовый номер. Под 32-м номером выступит Дарья Домрачева, Надежда Скардино стартует через одну биатлонистку после Домрачевой, Ирина Кривко покинет старт 62-й, а Надежда Писарева - 95-й. Всего в спринте выступят 105 стреляющих лыжниц. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 16:30.

 

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