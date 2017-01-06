Женским и мужским масс-стартами сегодня завершится 4 этап Кубка мира по биатлону

8 Января 2017 12:01

В 14:30 начнется мужская гонка. Она пройдет без участия белорусов. А вот в женском масс-старте в списке значится Надежда Скардино. Начало в 16:40. Обе гонки в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".