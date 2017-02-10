Спорт
11 Февраля 2017 09:08
Женская сборная по теннису впервые стартует в Мировой группе Кубка Федерации
Впервые в истории белорусского тенниса сегодня наша женская сборная стартует в Мировой группе Кубка Федерации. В соперниках - команда из Голландии. Матчи пройдут на "Чижовка-Арене". Практически все билеты на встречу "Беларусь - Нидерланды" уже раскуплены. Отметим, статистика личных встреч не в пользу нашей команды - 3:0. Однако белоруски полны решимости дать бой. В 12:00 Александра Саснович выйдет на корт против Михаэллы Крайчек. Следом Арина Соболенко сыграет с Кики Бертенс. Прямая трансляция - на "Беларусь 5".
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