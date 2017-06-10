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Женская сборная Беларуси уступила команде Албании - 1:3
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12 Июня 2017 15:19

Женская сборная Беларуси уступила команде Албании - 1:3

В заключительном матче 1-го тура волейбольной Евролиги женская сборная Беларуси уступила команде Албании - 1:3. Белоруски - на третьей строчке в группе А, а следующий тур с 16 по 18 июня примет минская "Чижовка-Арена". В лидерах группы - Финляндия, замыкает четверку Австрия.

  

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