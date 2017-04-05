Женская сборная Беларуси (U-18) по волейболу одерживает третью викторию на ЧЕ

5 Апреля 2017 12:15

Женская сборная Беларуси (U-18) по волейболу одерживает третью викторию из трех возможных на ЧЕ и укрепляется на первом месте второй группы. Накануне обыграна Словения 3:1. Сегодня белоруски встретятся с командой Румынии. Дружины, которые окажутся в таблицах первыми и вторыми, сыграют в полуфиналах. Далее будут встречи за титул и бронзу.