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Женская сборная Беларуси (U-18) по волейболу одерживает третью викторию на ЧЕ
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5 Апреля 2017 12:15

Женская сборная Беларуси (U-18) по волейболу одерживает третью викторию на ЧЕ

Женская сборная Беларуси (U-18) по волейболу одерживает третью викторию из трех возможных на ЧЕ и укрепляется на первом месте второй группы. Накануне обыграна Словения 3:1. Сегодня белоруски встретятся с командой Румынии. Дружины, которые окажутся в таблицах первыми и вторыми, сыграют в полуфиналах. Далее будут встречи за титул и бронзу.

  

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