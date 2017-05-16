Женская сборная Беларуси по волейболу уступила Чехии со счетом 0:5

18 Мая 2017 12:05

Женская сборная Беларуси по волейболу с крупного поражения начинает подготовку к квалификации на чемпионат мира. В гостях наши девушки уступили Чехии со счетом 0:5. Весь лимит партий в спарринге был использован по договоренности.