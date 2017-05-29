Спорт
31 Мая 2017 19:17
Женская сборная Беларуси по волейболу с победы стартует во втором круге квалификации чемпионата мира
Женская сборная Беларуси по волейболу с победы стартует во втором круге квалификации чемпионата мира - 2018. В трех сетах обыграна команда Испании. Завтра белоруски встречаются с итальянками, 2 июня с бельгийками, 3-го - с латвийками, 4-го - с боснийками. Отметим, что победитель группы попадет на чемпионат мира напрямую, вторая команда примет участие в третьем круге квалификации.
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