Женская сборная Беларуси по волейболу стартует в квалификационном турнире ЧМ - 2018

31 Мая 2017 15:15

Белоруски встречаются с командой Испании. Также в группе D в соперниках сборные Бельгии, Боснии и Герцеговины, Италии и Латвии. По регламенту победитель секстета получит путевку на планетарный форум. Вторая команда пула примет участие в третьем раунде квалификации.