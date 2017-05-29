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Женская сборная Беларуси по волейболу стартует в квалификационном турнире ЧМ - 2018
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31 Мая 2017 15:15

Женская сборная Беларуси по волейболу стартует в квалификационном турнире ЧМ - 2018

Белоруски встречаются с командой Испании. Также в группе D в соперниках сборные Бельгии, Боснии и Герцеговины, Италии и Латвии. По регламенту победитель секстета получит путевку на планетарный форум. Вторая команда пула примет участие в третьем раунде квалификации.

  

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