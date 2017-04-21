Женская сборная Беларуси по теннису занимает второе место в командном рейтинге Кубка Федерации

25 Апреля 2017 12:09

Женская сборная Беларуси по теннису поднялась на три позиции и теперь занимает второе место в командном рейтинге Кубка Федерации. Напомним, ранее белоруски обыграли теннисисток из Швейцарии в полуфинале неофициального чемпионата мира. Впереди нашей команды только чешки, которые выигрывали кубок три последних сезона подряд. Будущие соперницы белорусок по финалу — американки — занимают 3-е место рейтинга.