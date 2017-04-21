Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Женская сборная Беларуси по теннису занимает второе место в командном рейтинге Кубка Федерации
Спорт
RSS
Женская сборная Беларуси по теннису занимает второе место в командном рейтинге Кубка Федерации
Скачать Поделиться

25 Апреля 2017 12:09

Женская сборная Беларуси по теннису занимает второе место в командном рейтинге Кубка Федерации

Женская сборная Беларуси по теннису поднялась на три позиции и теперь занимает второе место в командном рейтинге Кубка Федерации. Напомним, ранее белоруски обыграли теннисисток из Швейцарии в полуфинале неофициального чемпионата мира. Впереди нашей команды только чешки, которые выигрывали кубок три последних сезона подряд. Будущие соперницы белорусок по финалу — американки — занимают 3-е место рейтинга.

  

Другие новости

Трудная дорога в финал Цяжкая дарога ў фінал 22.04.2017 21:43 / Спорт Трудная дорога в финал

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =