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Женская сборная Беларуси по теннису занимает пятое местов в мировом рейтинге
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14 Февраля 2017 19:07

Женская сборная Беларуси по теннису занимает пятое местов в мировом рейтинге

Женская сборная Беларуси по теннису поднялась на три позиции вверх в мировом рейтинге и теперь занимает пятое место. Наши соперницы по полуфиналу – швейцарки - также улучшили свои позиции и теперь четвертая команда мира. Плюс одна позиция у сборной России - эта команда, напомним, выступает во второй мировой группе. Позиции двух первых номеров остались прежними. Француженки, несмотря на поражение, вторые, а чешские теннисистки с завидным преимуществом на первом месте. 

  

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