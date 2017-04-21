Женская сборная Беларуси по теннису в финале Кубка Федерации

24 Апреля 2017 09:01

После субботней ничьей 1:1 накануне сначала Александра Саснович снова вывела белорусок вперед, переиграв Тимеа Бачински 6:2, 7:6. А затем победное очко в трехсетовом поединке добыла Арина Соболенко, оказавшись сильнее Виктории Голубич. В уже ничего не решающей встрече пара Вера Лапко и Ольга Говорцова в двух сетах уступили щвейцарскому дуэту Хингис-Бенчич. Подобного достижения белорусский теннис добился впервые!

В финале турнира сборная Беларуси в ноябре на "Чижовка-Арене" примет команду США.