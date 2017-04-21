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Женская сборная Беларуси по теннису в финале Кубка Федерации
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24 Апреля 2017 09:01

Женская сборная Беларуси по теннису в финале Кубка Федерации

После субботней ничьей 1:1 накануне сначала Александра Саснович снова вывела белорусок вперед, переиграв Тимеа Бачински 6:2, 7:6. А затем победное очко в трехсетовом поединке добыла Арина Соболенко, оказавшись сильнее Виктории Голубич. В уже ничего не решающей встрече пара Вера Лапко и Ольга Говорцова в двух сетах уступили щвейцарскому дуэту Хингис-Бенчич. Подобного достижения белорусский теннис добился впервые!

В финале турнира сборная Беларуси в ноябре на "Чижовка-Арене" примет команду США.

  

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