Спорт
11 Апреля 2017 15:20
Женская сборная Беларуси по настольному теннису - в элитном дивизионе командного чемпионата Европы
В решающем матче наши девушки дома обыграли Уэльс, 3:0. По очку в копилку положили Виктория Павлович, Дарья Триголос и Алина Орловская.
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