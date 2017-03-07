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7 Марта 2017 19:30

Женская сборная Беларуси по настольному теннису сегодня завершает квалификацию командного чемпионата Европы

В Минске белоруски принимают болгарок. Чтобы сохранить вторую строчку в группе, достаточно выиграть одно противостояние. К слову, в составе команды-хозяйки лидер - Виктория Павлович. О развязке дуэли - сегодня в программе "День спорта".

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