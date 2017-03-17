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Женская сборная Беларуси по гандболу с победы стартовала на международном турнире в Гданьске
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18 Марта 2017 15:14

Женская сборная Беларуси по гандболу с победы стартовала на международном турнире в Гданьске

В своем первом поединке команда Томажа Чатера 24:23 сильней сборной Польши. Самой результативной в составе белорусской дружины стала Карина Ежикова, забросившая 8 мячей.

Сегодня наши гандболистки встретятся с командой Словакии. Завтра белоруски сыграют с украинками.

  

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