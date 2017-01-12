Женская сборная Беларуси по биатлону сегодня выступит в Рупольдинге

12 Января 2017 07:01

Первая эстафета для Дарьи Домрачевой. Женская сборная Беларуси по биатлону сегодня выступит в командной гонке 4 по 6 километров в немецком Рупольдинге. Эти соревнования станут вторыми в программе пятого этапа Кубка мира. За нашу сборную впервые в сезоне побежит эстафету трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. В стартовом листе гонки лидер команды значится на третьем этапе. На первом Надежда Скардино, затем Надежда Писарева. Завершающий этап тренерский штаб доверил Ирине Кривко.

В прямом эфире за женской эстафетой можно будет следить на телеканале "Беларусь 5" в 16:20.