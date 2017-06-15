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Женская сборная Беларуси по баскетболу стартует на чемпионате Европы
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16 Июня 2017 07:21

Женская сборная Беларуси по баскетболу стартует на чемпионате Европы

В Чехию отправилась команда из 12 игроков. В дебютной встрече команда Натальи Трофимовой сыграет с Италией. Прямую трансляцию встречи телеканал "Беларусь 5" начнет в 13:20. Напомним, лучшим достижением женской сборной на чемпионатах Европы пока является бронза 2007 года.

  

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