Спорт
16 Июня 2017 07:21
Женская сборная Беларуси по баскетболу стартует на чемпионате Европы
В Чехию отправилась команда из 12 игроков. В дебютной встрече команда Натальи Трофимовой сыграет с Италией. Прямую трансляцию встречи телеканал "Беларусь 5" начнет в 13:20. Напомним, лучшим достижением женской сборной на чемпионатах Европы пока является бронза 2007 года.
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