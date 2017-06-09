Спорт
9 Июня 2017 12:18
Женская сборная Беларуси по баскетболу на товарищеском турнире в Греции пока без побед
Накануне команда Натальи Трофимовой уступила Украине 82:84. Сегодня заключительная игра против России. 16 июня белоруски матчем против Италии начнут выступление на чемпионате Европы в Чехии.
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