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Женская сборная Беларуси по баскетболу на товарищеском турнире в Греции пока без побед
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9 Июня 2017 12:18

Женская сборная Беларуси по баскетболу на товарищеском турнире в Греции пока без побед

Накануне команда Натальи Трофимовой уступила Украине 82:84. Сегодня заключительная игра против России. 16 июня белоруски матчем против Италии начнут выступление на чемпионате Европы в Чехии. 

  

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