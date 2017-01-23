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Женская молодежная сборная Беларуси по индор-хоккею - серебряный призер чемпионата Европы
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23 Января 2017 19:14

Женская молодежная сборная Беларуси по индор-хоккею - серебряный призер чемпионата Европы

Женская молодежная сборная Беларуси по индор-хоккею стала серебряным призером чемпионата Европы, который завершился в Вене. В финале белорусские хоккеистки уступили Чехии и в серии штрафных бросков — 1:2. Бронза у россиянок.

 

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