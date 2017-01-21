Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Женская эстафета в 16:45. Заключительный этап побежит Дарья Домрачева
Спорт
RSS
Женская эстафета в 16:45. Заключительный этап побежит Дарья Домрачева
Скачать Поделиться

22 Января 2017 12:05

Женская эстафета в 16:45. Заключительный этап побежит Дарья Домрачева

Менее часа остается до мужского масс-старта на 6-м этапе Кубка мира по биатлону. Трансляцию будет вести и белорусский спортивный канал. Правда, наших земляков в гонке не будет. А вот женская эстафета должна получиться интересной. Она начнется в 16:45. Заключительный этап у белорусок побежит Дарья Домрачева.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =