Женская эстафета в 16:45. Заключительный этап побежит Дарья Домрачева

22 Января 2017 12:05

Менее часа остается до мужского масс-старта на 6-м этапе Кубка мира по биатлону. Трансляцию будет вести и белорусский спортивный канал. Правда, наших земляков в гонке не будет. А вот женская эстафета должна получиться интересной. Она начнется в 16:45. Заключительный этап у белорусок побежит Дарья Домрачева.