19 Мая 2017 19:02

Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Интрига разрешилась сегодня в Кельне. Голосование прошло на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея. Совместная заявка Беларуси и Латвии одержала победу над Финляндией.

Борьба получилась упорной - понадобился даже второй тур. В итоге с преимуществом 55 на 52 голоса торжествуют Минск и Рига. И вот кадры оглашения результатов голосования, которые мы получили из Германии.

У болельщиков не будет проблем с пересечением границы. Вместо виз разрешением на въезд в Беларусь станет билет на матч.

Слоган будущего чемпионата тут как нельзя кстати - "Страсть. Без границ". Подобный опыт успешно применялся в 2014 году во время первого для нашей страны чемпионата мира по хоккею. Планируется, что с нашей стороны для хоккейного праздника будет задействована 15-тысячная "Минск-Арена".

Остальная инфраструктура для спортивного праздника тоже полностью готова. Поэтому масштабных дополнительных затрат для проведения чемпионата на самом высоком уровне не потребуется. Заметим, что главные матчи турнира - полуфиналы и финал - пройдут именно в Минске.

Уже известны даты, в которые пройдет 85-й турнир. Планетарный форум стартует 7 мая, а финальный поединок состоится 23 мая.