Завтра завершится Рождественский турнир

6 Января 2017 21:10

Несмотря на морозы, горячо в эти дни на льду Рождественского турнира по хоккею на приз Президента Беларуси. Там жаркая пора решающих матчей! И несколько минут назад определились участники финала и поединка за третье место.

Команда Беларуси, несмотря на две победы на старте соревнований над Объединенными Арабскими Эмиратами и Балканами, свое право играть в главном матче должна была заслужить именно сегодня. Швейцарцы вышли на лед "Чижовка-Арены" предельно мотивированными и не пропускали почти до конца первого периода. Во второй трети хозяева преимущество укрепили 3:0. Итоговый же счет 6:0 в пользу команды Президента. Дубль оформил Александр Макрицкий. Отметим, после двух соревновательных дней Александр Лукашенко был лидером списка бомбардиров. На его счету пять шайб и три результативные передачи.

Стартовал игровой день с уверенной победы сборной Объединенных Арабских Эмиратов над командой Балкан 9:5. Этот успех позволил хоккеистам из ОАЭ финишировать вторыми в группе А. В квартете В россияне разгромили немцев 6:0. К слову, участники турнира благодарят белорусов не только за радушный прием.

Итак, завтра Рождественский турнир завершается. В 13 часов на "Чижовка-Арене" матч за бронзу, в котором сразятся команды ОАЭ и Словакии. В 18 часов финал. Беларусь сыграет с Финляндией, которая сегодня обыграла словаков 5:3.